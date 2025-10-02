Экс-игрока минского «Динамо» Каралахти арестовали в Финляндии по делу о наркотиках

Экс-защитник «Йокерита», минского «Динамо», «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла» Йере Каралахти стал фигурантом уголовного дела о тяжком преступлении, связанном с наркотиками, сообщает Yle.

Преступление было совершено с 1 июня по 29 сентября, обвинение 50-летнему экс-хоккеисту должны предъявить до 15 января 2026 года.

Адвокат Каралахти Микко Рууттунен сказал, что его клиент полностью отрицает свою вину. При этом Рууттунен не уточнил, в чем именно подозревают бывшего хоккеиста.

В июле 2007 года Каралахти судили за покупку наркотиков в Эстонии и пособничестве и подстрекательстве к совершению тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Он получил условный срок — 1 год 8 месяцев. В 2008 году его вновь осудили за наркопреступление. Финн говорил, что начал принимать наркотики в подростковом возрасте.

Каралахти играл за «Йокерит» в сезоне-2013/2014, а за «Динамо» — в 2011-2013 годах. В составе сборной Финляндии защитник завоевал три серебряные и одну бронзовую медали чемпионатов мира.