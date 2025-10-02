Экс-игрока минского «Динамо» Каралахти арестовали в Финляндии по делу о наркотиках
Экс-защитник «Йокерита», минского «Динамо», «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла» Йере Каралахти стал фигурантом уголовного дела о тяжком преступлении, связанном с наркотиками, сообщает Yle.
Преступление было совершено с 1 июня по 29 сентября, обвинение 50-летнему экс-хоккеисту должны предъявить до 15 января 2026 года.
Адвокат Каралахти Микко Рууттунен сказал, что его клиент полностью отрицает свою вину. При этом Рууттунен не уточнил, в чем именно подозревают бывшего хоккеиста.
В июле 2007 года Каралахти судили за покупку наркотиков в Эстонии и пособничестве и подстрекательстве к совершению тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Он получил условный срок — 1 год 8 месяцев. В 2008 году его вновь осудили за наркопреступление. Финн говорил, что начал принимать наркотики в подростковом возрасте.
Каралахти играл за «Йокерит» в сезоне-2013/2014, а за «Динамо» — в 2011-2013 годах. В составе сборной Финляндии защитник завоевал три серебряные и одну бронзовую медали чемпионатов мира.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -