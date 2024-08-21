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Сегодня, 22:22

Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

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Бывший игрок СКА, «Авангарда» и других клубов КХЛ Максим Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона.

«Достаточно интересная была селекционная работа проделана: СКА усилился на бумаге, интересно, как «Ак Барс» будет играть, та же Уфа сделала выводы из прошлого сезона или нет, посмотрим, что там «Трактор» преподнесет с новым тренером. Многие команды по-своему интересны будут. Нас ждет достаточно интересный сезон», — приводит слова Рыбина LiveResult.ru.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Источник: LiveResult.ru
Максим Рыбин
Хоккей
КХЛ
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