Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ
Бывший игрок СКА, «Авангарда» и других клубов КХЛ Максим Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона.
«Достаточно интересная была селекционная работа проделана: СКА усилился на бумаге, интересно, как «Ак Барс» будет играть, та же Уфа сделала выводы из прошлого сезона или нет, посмотрим, что там «Трактор» преподнесет с новым тренером. Многие команды по-своему интересны будут. Нас ждет достаточно интересный сезон», — приводит слова Рыбина LiveResult.ru.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.
Источник: LiveResult.ru
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