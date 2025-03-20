Экс-игрок «Автомобилиста» Малыхин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности

Бывший хоккеист «Автомобилиста» Федор Малыхин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на официальную справку о смерти.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет. Прощание и похороны спортсмена пройдут 21 марта.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.