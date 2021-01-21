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Экс-хоккеист «Спартака» найден мертвым

13:03
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Тело 34-летнего хоккеиста Станислава Агафонова было обнаружено 20 января в частном доме в деревне Вартемяги в Ленинградской области, информирует «РЕН ТВ».

Как отмечается, в полицию обратился его знакомый, который сообщил, что Станислав несколько дней не выходил на связь. Он приехал к нему домой, увидел включенный свет и залез в коттедж через открытое окно. Там мужчина обнаружил Агафонова без признаков жизни.

По некоторым данным, хоккеист употреблял наркотики. Рядом с его телом были найдены шприцы, неизвестное вещество белого цвета, ложка. Причиной смерти могла стать передозировка.

Станислав Агафонов ранее выступал за столичные клубы «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА, с 2012 года работал тренером.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/794095-eks-khokkeist-spartaka-naiden-mertvym-v-lenoblasti

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