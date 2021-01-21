Экс-хоккеист «Спартака» найден мертвым
Тело 34-летнего хоккеиста Станислава Агафонова было обнаружено 20 января в частном доме в деревне Вартемяги в Ленинградской области, информирует «РЕН ТВ».
Как отмечается, в полицию обратился его знакомый, который сообщил, что Станислав несколько дней не выходил на связь. Он приехал к нему домой, увидел включенный свет и залез в коттедж через открытое окно. Там мужчина обнаружил Агафонова без признаков жизни.
По некоторым данным, хоккеист употреблял наркотики. Рядом с его телом были найдены шприцы, неизвестное вещество белого цвета, ложка. Причиной смерти могла стать передозировка.
Станислав Агафонов ранее выступал за столичные клубы «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА, с 2012 года работал тренером.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/794095-eks-khokkeist-spartaka-naiden-mertvym-v-lenoblasti
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