Экс-хоккеист сборной Казахстана рассказал, почему «Барыс» продолжит играть в КХЛ

Бывший хоккеист сборной Казахстана Андрей Пчеляков высказался о возможном отказе «Барыса» от участия в КХЛ.

«100 процентов будет играть, так как это еще политическая составляющая. И имидж страны. Когда дела клуба должны пойти в гору? Я думаю, годика два мы еще подождем», — цитирует Legalbet.kz Пчелякова.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Барыс» проиграл 45 матчей из 56, команда занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции.