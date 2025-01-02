Кожевников — о словах Пономарева про пьяный хоккей в СССР: «На воре шапка горит»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший нападающий сборной СССР по хоккею Александр Кожевников прокомментировал заявление экс-футболиста Владимира Пономарева о пьянстве среди советских хоккеистов.

Ранее Пономарев назвал хоккей «самым пьяным видом спорта в Советском Союзе».

«Если человек так говорит, то он что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели пить, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы. Я шучу, конечно. Это все придумки. У нас в русском языке есть много поговорок на эту тему. Кто много об этом говорит, тот тем же самым человеком и является. И еще одну могу привести из той же оперы: «На воре всегда шапка горит», — цитируют Кожевникова «РИА Новости».

84-летний Пономарев наиболее известен по игре за ЦСКА и сборную СССР.

66-летний Кожевников — чемпион мира, на клубном уровне более всего знаменит в качестве игрока «Спартака» и московских «Крыльев Советов».