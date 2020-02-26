Экс-хоккеист Григоренко стал первым вице-президентом мини-футбольного клуба из Самары

Обладатель Кубка Гагарина-2011, бывший нападающий ЦСКА и «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко назначен на должность первого вице-президента МФК «Динамо Самара». Об это сообщает пресс-служба мини-футбольной команды.

«Руководство МФК «Динамо Самара» приняло решение расширить административный штаб команды, включив в него Игоря Григоренко, — написано в заявлении президента «Динамо» Игоря Карпова. — Игорь Владимирович известный спортсмен — мастер спорта международного класса по хоккею, двукратный чемпион страны, обладатель Кубка Гагарина и «Золотого шлема». Он прекрасно разбирается в спорте, имеет навыки административной и тренерской работы и сможет реально помочь нашему клубу добиться новых, высоких спортивных результатов. Игорь Григоренко назначен на должность первого вице-президента МФК «Динамо Самара» и будет принимать решения по всему спектру вопросов деятельности клуба и команды, от административных до чисто спортивных».

Григоренко ранее также выступал за «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и другие клубы. Дважды становился чемпионом мира среди молодежи (2002, 2003).