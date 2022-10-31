Терещенко — об отстранении Радулова: «Нельзя искать козла отпущения в Саше»

Экс-хоккеист «Ак Барса» Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение Радулова от игры за основной состав казанцев.

«Это потеря. Нельзя искать козла отпущения в Саше. Там есть конфликты и разногласия. Но я не могу конкретно говорить, что все дело в нем. Дело в каждом. Нужно находиться внутри коллектива, чтобы оценивать ситуацию. Если говорить абстрактно, то я считаю, что дело не в нем. Нет команды. Просто собрали звезд нашей лиги, а команды нет. Тем молодым ребятам, которые были, предоставляют мало времени», — сказал Терещенко «СЭ».

Российский нападающий в этом сезоне КХЛ набрал 15 (8+7) очков в 21 игре за казанский клуб. «Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 23 матчах.