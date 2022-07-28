Экс-голкипер «Трактора» Баталов рассказал о работе с Белоусовым и Цыгуровым

Бывший голкипер хоккейного клуба «Трактор» Андрей Баталов рассказал о работе с тренерами Валерием Белоусовым и Геннадием Цыгуровым.

— Как вам работалось с легендарным Валерием Белоусовым?

— С Белоусовым в одном дворе всю жизнь прожили. В моей хоккейной судьбе он сыграл большую роль — и что возвращал меня в «Трактор» постоянно, и что я закончил карьеру. Судя по результатам, тренер он хороший. Может, это моя вина, что у нас с ним так все сложилось, — сказал Баталов «РБ Спорт». — Остальные игроки его хвалят. С Геннадием Цыгуровым у меня были совсем другие отношения.

— Каждому — свой тренер. Далеко не все игроки жаловали методы Цыгурова...

— На волне «перестройки» из «Трактора» его сняли, потому что он был жесткий. Игроки жаловались в письме: «Геннадий Федорович заставляет нас бегать не 10 км, а 12! Как это возможно в наше время?». Но в Тольятти его за это никто не ругал, и с «Ладой» он стал чемпионом. Мне Цыгуров в глаз заезжал, но все равно остается для меня хорошим тренером.

Сезон-2022/23 КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.