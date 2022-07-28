Экс-голкипер «Трактора» Баталов рассказал о работе с Белоусовым и Цыгуровым
Бывший голкипер хоккейного клуба «Трактор» Андрей Баталов рассказал о работе с тренерами Валерием Белоусовым и Геннадием Цыгуровым.
— Как вам работалось с легендарным Валерием Белоусовым?
— С Белоусовым в одном дворе всю жизнь прожили. В моей хоккейной судьбе он сыграл большую роль — и что возвращал меня в «Трактор» постоянно, и что я закончил карьеру. Судя по результатам, тренер он хороший. Может, это моя вина, что у нас с ним так все сложилось, — сказал Баталов «РБ Спорт». — Остальные игроки его хвалят. С Геннадием Цыгуровым у меня были совсем другие отношения.
— Каждому — свой тренер. Далеко не все игроки жаловали методы Цыгурова...
— На волне «перестройки» из «Трактора» его сняли, потому что он был жесткий. Игроки жаловались в письме: «Геннадий Федорович заставляет нас бегать не 10 км, а 12! Как это возможно в наше время?». Но в Тольятти его за это никто не ругал, и с «Ладой» он стал чемпионом. Мне Цыгуров в глаз заезжал, но все равно остается для меня хорошим тренером.
Сезон-2022/23 КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.
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|Финал
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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