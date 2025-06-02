Экс-голкипер «Сибири» Костин присоединился к «Торпедо»

Вратарь Денис Костин продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. 29-летний голкипер подписал двухлетнее соглашение с командой.

В субботу, 31 мая, «Сибирь» объявила о завершении контракта с 29-летним Костиным.

Хоккеист уже выступал за «Торпедо» с 2018 по 2019 год. Последние три сезона он играл за новосибирскую команду.

В FONBET чемпионате КХЛ-2024/25 Костин провел 47 матчей, 6 раз сыграв на ноль и в среднем отражая 93 процента бросков. В плей-офф на его счету 7 игр при проценте отраженных бросков 91,1.