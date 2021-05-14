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Экс-голкипер «Авангарда» Бобков подписал контракт с «Ак Барсом»

20:45
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Экс-голкипер «Авангарда» Игорь Бобков пополнил состав «Ак Барса». 30-летний хоккеист подписал однолетний контракт с казанским клубом.

Ранее об этом сообщал «СЭ». В межсезонье омичи расторгли соглашение с вратарем по обоюдному согласию.

Бобков выступал за омский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 18 побед, в среднем пропуская 2,01 шайбы за игру. В плей-офф россиянин проиграл конкуренцию чеху Шимону Грубецу и отыграл всего 7 игр.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcakbars/status/1393258139596857350

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