Экс-голкипер «Авангарда» Бобков подписал контракт с «Ак Барсом»

Экс-голкипер «Авангарда» Игорь Бобков пополнил состав «Ак Барса». 30-летний хоккеист подписал однолетний контракт с казанским клубом.

Ранее об этом сообщал «СЭ». В межсезонье омичи расторгли соглашение с вратарем по обоюдному согласию.

Игорь Бобков — первый новичок «Ак Барса» в этом межсезонье. Вратарь подписал контракт на один год ? https://t.co/9WNcbVDx62 pic.twitter.com/vOXLCAN6cO — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 14, 2021

Бобков выступал за омский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 18 побед, в среднем пропуская 2,01 шайбы за игру. В плей-офф россиянин проиграл конкуренцию чеху Шимону Грубецу и отыграл всего 7 игр.