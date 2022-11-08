Герсонский рассказал, какие задачи стоят перед тренерским штабом «Авангарда» в этом сезоне КХЛ
Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мнением о том, какие задачи стоят перед тренерским штабом омичей в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
«Тренерскому штабу «Авангарда» действительно удалось выстроить игру на результат. Но во многом он достигается благодаря усилиям и голам одного звена, а второе его не всегда поддерживает. Поэтому, как мне видится, Михаил Кравец с помощниками постепенно должен решать несколько задач. Во-первых, все-таки найти центрфорварда для второго звена, который поможет раскрепоститься и развяжет руки двум неплохим крайним нападающим — Толчинскому и Грицюку. Во-вторых, нужно увеличить КПД третьего и четвертого звеньев. Ну и, в-третьих, нужно подтягивать игру в обороне. Там по-прежнему допускается много ошибок, особенно в подстраховке в позиционной обороне — игроки не всегда успевают, это бросается в глаза», — цитирует Герсонского betonmobile.ru.
«Авангард» с 29 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. В следующем матче омичи на выезде сыграют с «Металлургом» 9 ноября.
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