Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина.

— Кошечкин — лучший голкипер чемпионата?

— Ну, в плей-офф он номер один, без вопросов. Чего только стоит его рекорд по длительности сухой серии в финалах Кубка Гагарина. И это в 39 лет! А в регулярке основным вратарем «Магнитки» считался финн Олкинуора. Кошечкин, на мой взгляд, сильнее, но из-за травм и болезней редко выходил на лед. Зато к решающим матчам сезона подошел в оптимальном физическом состоянии.

Не знаю, захочет ли он продолжить карьеру. Если бы решение зависело исключительно от меня, я бы сделал все, чтобы сохранить Кошечкина в своей команде. Пусть в регулярке не сыграет даже половину матчей, но в плей-офф вратарь с таким опытом точно поможет.