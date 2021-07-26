Экс-форвард «Ванкувера» Виртанен может продолжить карьеру в КХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий Джейк Виртанен может перейти в один из клубов КХЛ.

24-летний канадец с 2015 года выступал за «Ванкувер», «Кэнакс» выкупили его контракт. В сезоне-2020/21 Виртанен набрал 5 (5+0) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Виртанен был выбран «Ванкувером» под шестым номером драфта-2014. Всего в 317 матчах в регулярных сезонах он набрал 100 (55+45) очков, а также 3 (2+1) балла в 16 матчах плей-офф Кубка Стэнли.