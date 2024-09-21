Экс-форвард «Торпедо» Веряев стал игроком «Югры»

Бывший нападающий «Торпедо» Данил Веряев перешел в «Югру», сообщает пресс-служба клуба из Ханты-Мансийска.

За новую команду 26-летний форвард уже провел один матч, отдал голевой пас в игре с «Ижсталью» в ВХЛ.

В минувшем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Веряев провел 53 матча за «Торпедо», в которых отметился 2 голами и 7 результативными передачами. Всего на его счету в КХЛ 373 игры и 60 (21+39) очков.