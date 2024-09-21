Экс-форвард «Торпедо» Веряев стал игроком «Югры»
Бывший нападающий «Торпедо» Данил Веряев перешел в «Югру», сообщает пресс-служба клуба из Ханты-Мансийска.
За новую команду 26-летний форвард уже провел один матч, отдал голевой пас в игре с «Ижсталью» в ВХЛ.
В минувшем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Веряев провел 53 матча за «Торпедо», в которых отметился 2 голами и 7 результативными передачами. Всего на его счету в КХЛ 373 игры и 60 (21+39) очков.
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|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
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26.09
|21.09
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Сибирь – Спартак
|- : -
|21.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|21.09
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.09
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
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|21.09
|17:00
|
Витязь – Барыс
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|21.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
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