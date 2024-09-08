Экс-форвард «Спартака» Рыбин не считает, что Знарок не пригодился бы клубам КХЛ
Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин не согласен с мнением, что тренер Олег Знарок не пригодился в КХЛ.
«Сложно сказать, что не пригодился. Человек дал добро на новую должность, новый для себя вызов. Ну значит для него так комфортно. Я думаю, если он бы очень сильно захотел найти работу здесь, не думаю, что были бы какие-то проблемы с его трудоустройством», — цитирует Рыбина Vprognoze.
Как сообщается на официальном сайте «Флайерз», 61-летний специалист будет отвечать за развитие европейских игроков команды, а также будет помогать по скаутингу.
Последним местом работы Знарка был «Ак Барс», который он возглавлял с апреля по декабрь 2022 года.
Источник: Vprognoze.ru
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