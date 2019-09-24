Экс-форвард «Спартака» и «Трактора» продолжит карьеру в Румынии

Как стало известно «СЭ», нападающий Евгений Скачков подписал контракт с румынским клубом «Дунаря». В команде из Галаца уже выступает пятерка российских хоккеистов Александр Незнамов, Сергей Пайор, Павел Плотников, Михаил и Максим Рыбалко под руководством Вадима Шахрайчука.

Последним клубом 35-летнего Скачкова была тольяттинская «Лада». В 20 матчах чемпионата ВХЛ он набрал 11 (6+5) очков. Ранее он выступал за такие команды, как «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс».