Экс-форвард «Сибири» Ведин подписал контракт с московским «Динамо»
14:14
Как ранее сообщал «СЭ», отчисленный из «Сибири» форвард Антон Ведин подписал контракт с московским «Динамо». Соглашение 28-летнего шведа с клубом действует до конца сезона и носит односторонний характер.
В нынешнем сезоне Ведин подписал однолетний контракт с «Сибирью». Успев набрать 2 очка (1+1) в 14 матчах, хоккеист 21 октября расторг контракт с клубом по соглашению сторон.
Отметим, что в 2019 году Ведин подписал годичный контракт с «Чикаго». В АХЛ он провел 31 игру и набрал 17 (7+10) очков. В НХЛ у него 4 матча.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/176783-anton_vedin______novichok___dinamo__
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