Экс-форвард «Сибири» Ведин подписал контракт с московским «Динамо»

Как ранее сообщал «СЭ», отчисленный из «Сибири» форвард Антон Ведин подписал контракт с московским «Динамо». Соглашение 28-летнего шведа с клубом действует до конца сезона и носит односторонний характер.

В нынешнем сезоне Ведин подписал однолетний контракт с «Сибирью». Успев набрать 2 очка (1+1) в 14 матчах, хоккеист 21 октября расторг контракт с клубом по соглашению сторон.

Отметим, что в 2019 году Ведин подписал годичный контракт с «Чикаго». В АХЛ он провел 31 игру и набрал 17 (7+10) очков. В НХЛ у него 4 матча.