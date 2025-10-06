Экс-форвард «Рейнджерс» Маккегг стал игроком «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Последним клубом Маккегга была чешская «Млада Болеслав», за которую он не провел ни одного матча из-за травмы.

На счету нападающего 41 (23+18) очко в 251 матче в НХЛ. Он играл за «Рейнджерс», «Бостон», «Каролину», «Питтсбург», «Тампу», «Флориду» и «Торонто».