Экс-форвард московского «Динамо» О'Делл присоединился к «Ак Барсу»
Нападающий Эрик О'Делл стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.
17 декабря московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с О'Деллом. Канадец выступал за бело-голубых с 2021 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых форвард отметился 2 голами и 4 результативными передачами.
«Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров. Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Ранее О'Делл играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи». Всего на его счету 262 (122+140) очка в 411 играх в российской лиге.
После 33 матчей «Ак Барс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 46 очками.
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