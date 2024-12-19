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Сегодня, 13:06

Экс-форвард московского «Динамо» О'Делл присоединился к «Ак Барсу»

Алина Савинова
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Нападающий Эрик О'Делл стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.

17 декабря московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с О'Деллом. Канадец выступал за бело-голубых с 2021 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых форвард отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

«Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров. Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Ранее О'Делл играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи». Всего на его счету 262 (122+140) очка в 411 играх в российской лиге.

После 33 матчей «Ак Барс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 46 очками.

Источник: https://t.me/hc_akbars/34995
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КХЛ
ХК Ак Барс
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 37 18 19 41
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 37 10 27 23
12 Амур 36 7 29 18
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