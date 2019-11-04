Экс-форвард клубов КХЛ Стэплтон рассказал о нравах российских хоккеистов

Бывший нападающий клубов КХЛ Тим Стэплтон рассказал о нравах и привычках российских хоккеистов. В лиге американец успел поиграть за минское «Динамо», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Металлург» и «Спартак».

— В Магнитогорске я играл с Данисом Зариповым, и у него 7 машин, — цитирует Стэплтона Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — И он рассказывал мне о них. У него еще постоянный водитель был. Я спрашивал, зачем тебе такие крутые машины, как ты можешь понять, хорошая она или нет, если сам не водишь?

Я встречал многих богатых русских игроков. Всегда «Луи Виттон», «Дольче Габбана».

Мы были на дне рождении у трехлетнего сына одного хоккеиста. Он потратил 40 тысяч долларов на праздник. Там чего только не было — торты из мороженного, чуть ли не Цирк дю Солей. Я такой: «Что он подарит сыну, когда ему исполнится 16? Личный самолет?»

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