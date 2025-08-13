Хоккей
13 августа, 09:56

Экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Макмиллан завершил карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент

Канадский нападающий Брэндон Макмиллан завершил карьеру хоккеиста.

Об этом стало известно из заявления «Келоуны», выступающей в юниорской Западной хоккейной лиге (WHL) Канады. Клуб сообщил, что Макмиллан вошел в тренерский штаб.

35-летний канадец с 2016 по 2021 год выступал в КХЛ. Он играл в «Медвешчаке», нижегородском «Торпедо», рижском «Динамо», «Авангарде» и «Нефтехимике». В 2023 году хоккеист стал игроком «Куньлуня».

Также нападающий представлял «Анахайм», «Аризону» и «Ванкувер» в НХЛ. Его последним клубом стал швейцарский «Амбри-Пиотта».

