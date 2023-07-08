Экс-форвард ЦСКА Волчков считает, что Федотов принял правильное решение, вернувшись в российский клуб

Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Александр Волчков поделился мнением о возвращении вратаря Ивана Федотова в состав армейцев.

«Считаю, что Федотов принял правильное решение. Для состоявшегося спортсмена один сезон — не такая серьезная потеря, не слишком большой перерыв. Хорошо, что во время службы Федотов поддерживал форму, выходил на лед, участвовал в турнирах. Это поможет ему адаптироваться и вернуться на свой уровень. Игровое время ему дадут, сезона на возвращение к своей лучшей форме должно хватить. Тем более, что главные матчи сезона для ЦСКА начнутся в плей-офф», — цитирует Волчкова Metaratings.ru.

По информации «СЭ», зарплата вратаря по двухлетнему контракту с ЦСКА составит 50 и 55 миллионов рублев в год.