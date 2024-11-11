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Сегодня, 16:33

Экс-форвард «Авангарда» Вей продолжит карьеру в Швейцарии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Авангарда» Линден Вей подписал контракт со швейцарским «Фрибур-Готтерон», сообщается на сайте клуба.

«Авангард» 1 ноября объявил о расторжении контракта с 33-летним канадцем. Он выступал за омичей с этого года. Сообщалось, что причиной ухода нападающего стали семейные обстоятельства.

В текущем сезоне на счету Вея 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Также он известен по игре за «Барыс», ЦСКА и СКА.

Линден Вей
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
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3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 23 11 12 29
7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 26 5 21 13
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11.11 12:00
Амур – Трактор
 3 : 4
11.11 12:30
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 3 : 4 Б
11.11 16:30
Авангард – СКА
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 - : -
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