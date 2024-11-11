Экс-форвард «Авангарда» Вей продолжит карьеру в Швейцарии

Бывший нападающий «Авангарда» Линден Вей подписал контракт со швейцарским «Фрибур-Готтерон», сообщается на сайте клуба.

«Авангард» 1 ноября объявил о расторжении контракта с 33-летним канадцем. Он выступал за омичей с этого года. Сообщалось, что причиной ухода нападающего стали семейные обстоятельства.

В текущем сезоне на счету Вея 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Также он известен по игре за «Барыс», ЦСКА и СКА.