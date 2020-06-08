Экс-форвард «Анахайма» перешел в «Торпедо»
18:15
«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Джастином Клусом. О сроке соглашения не сообщается.
На счету 26-летнего американца по одному матчу в НХЛ за «Миннесоту» и «Анахайм». За фарм-клуб «уток» в прошедшем сезоне Клус провел 53 матча. Он набрал 30 (11+19) очков при показателе полезности «+10».
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16209-dzhastin-kloos-popolnit-ataku-torpedo.html
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