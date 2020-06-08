Экс-форвард «Анахайма» перешел в «Торпедо»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Джастином Клусом. О сроке соглашения не сообщается.

На счету 26-летнего американца по одному матчу в НХЛ за «Миннесоту» и «Анахайм». За фарм-клуб «уток» в прошедшем сезоне Клус провел 53 матча. Он набрал 30 (11+19) очков при показателе полезности «+10».