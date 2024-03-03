Экс-директор «Трактора» Баландин заявил, что Робинсон должен извиниться перед Паниным

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об инциденте с участием форварда клуба Чарльза Робинсона во втором матче серии с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 1-1).

В третьем периоде встречи 32-летний американец ударил защитника уфимцев Григория Панина в челюсть. Хоккеисту грозит дисквалификация от 1 до 10 матчей.

«Я считаю, что Робинсон был не прав, и он должен извиниться. Панин был не готов к драке, он ехал к нему навстречу открытый. Он североамериканец и должен лучше знать правила драки, чем наши хоккеисты. Сначала люди договариваются, потом сбрасывают перчатки, судьи дают им место, и только после этого начинают драться», — цитирует Баландина «РБ Спорт».