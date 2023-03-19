Экс-директор «Трактора»: «Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, а где команды в плей-офф?»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал провал челябинских команд в этом сезоне.
В МХЛ «Белые Медведи» уступили «Мамонтам Югры» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии). В ВХЛ «Челмет» в 1/8 финала проиграл «Рубину» (0-4 в серии), а «Трактор» не сумел выйти в Кубок Гагарина, заняв девятое место в Восточной конференции.
— Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, — приводит слова Баландина «РБ Спорт». — А где команды в плей-офф? Полный провал во всей системе. «Челмет» сразу вылетел из плей-офф, «Белые Медведи» сыграли чуть получше, хотя бы довели до пятого матча серии, а «Трактор» даже туда не попал. Это показывает, что кардинально надо все менять в системе клуба. Люди уже давно здесь работают, а результата нет. Они не соответствуют современному хоккею. Игроки не развиваются, теряются, уезжают из города. Тренеров нужно менять везде — в «Тракторе», «Челмете», «Белых Медведях» и хоккейной школе. Это должен делать генеральный менеджер, поэтому ждем от Алексея Волкова каких-то действий.
— Вы считаете, что Анвара Гатиятулина в «Тракторе» тоже надо отправлять в отставку?
— В первый раз вижу, когда главного тренера оставляли после невыполнения задачи на сезон. Это парадокс. Команда в середняках по бюджету, а не попала в плей-офф. Было смешно, когда на итоговой пресс-конференции журналистов начали водить за нос. Сказали, что смогут назвать причины поражений только после анализа. Главный тренер вообще обязан был сдать отчет по проделанной работе. А провести анализ и сделать выводы должно было руководство. Но почему ни от губернатора, ни от вице-президентов клуба не было никаких комментариев? Ведь на клуб тратятся бюджетные деньги, которые отрывают от благоустройства, от медицины и так далее.
Баландин работал директором «Трактора» в сезоне 2005/06.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|- : -
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -