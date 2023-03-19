Экс-директор «Трактора»: «Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, а где команды в плей-офф?»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал провал челябинских команд в этом сезоне.

В МХЛ «Белые Медведи» уступили «Мамонтам Югры» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии). В ВХЛ «Челмет» в 1/8 финала проиграл «Рубину» (0-4 в серии), а «Трактор» не сумел выйти в Кубок Гагарина, заняв девятое место в Восточной конференции.

— Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, — приводит слова Баландина «РБ Спорт». — А где команды в плей-офф? Полный провал во всей системе. «Челмет» сразу вылетел из плей-офф, «Белые Медведи» сыграли чуть получше, хотя бы довели до пятого матча серии, а «Трактор» даже туда не попал. Это показывает, что кардинально надо все менять в системе клуба. Люди уже давно здесь работают, а результата нет. Они не соответствуют современному хоккею. Игроки не развиваются, теряются, уезжают из города. Тренеров нужно менять везде — в «Тракторе», «Челмете», «Белых Медведях» и хоккейной школе. Это должен делать генеральный менеджер, поэтому ждем от Алексея Волкова каких-то действий.

— Вы считаете, что Анвара Гатиятулина в «Тракторе» тоже надо отправлять в отставку?

— В первый раз вижу, когда главного тренера оставляли после невыполнения задачи на сезон. Это парадокс. Команда в середняках по бюджету, а не попала в плей-офф. Было смешно, когда на итоговой пресс-конференции журналистов начали водить за нос. Сказали, что смогут назвать причины поражений только после анализа. Главный тренер вообще обязан был сдать отчет по проделанной работе. А провести анализ и сделать выводы должно было руководство. Но почему ни от губернатора, ни от вице-президентов клуба не было никаких комментариев? Ведь на клуб тратятся бюджетные деньги, которые отрывают от благоустройства, от медицины и так далее.

Баландин работал директором «Трактора» в сезоне 2005/06.