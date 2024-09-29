Баландин: «Злорадствовать над травмой Кузнецова нельзя»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин отреагировал на травму форварда СКА Евгения Кузнецова.

32-летний хоккеист повредил руку в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:5).

«Травмы всегда плохо, поэтому злорадствовать нельзя. Я не знаю, что там произошло, я видел только последствия — он руку поднял, клюшкой потянулся и что-то произошло. Можно только предполагать, что случилось. Возможно, это и застарелая травма. Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он скорее вернулся в строй и показал тот хоккей, который от него ждут», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что восстановление Кузнецова займет около двух месяцев.