Экс-банкир Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова
Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении денег у хоккеиста Александра Радулова. Как сообщают «Известия», три фигуранта осуждены на сроки от 5 до 12 лет лишения свободы.
Бывший председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его помощник Роман Швец осужден на шесть лет, заместитель начальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — на пять.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденных 1,6 млрд рублей.
За 10 лет Радулов перевел в банк около 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года.
Источник: iz.ru
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