Экман-Ларссон установил крайний срок по обмену в «Бостон» или «Ванкувер»

Капитан «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон установил крайний срок для своего обмена в другой клуб, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

29-летний защитник останется в «Аризоне», если до открытия рынка свободных агентов, 9 октября, его не обменяют в «Бостон» или «Ванкувер».

Ранее стало известно, что «Аризона» решила расстаться с хоккеистом, чтобы сократить свои расходы из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса. Зарплата игрока составляет 8,25 миллиона долларов, а контракт рассчитан до лета 2027 года.

Экман-Ларссон провел в НХЛ 723 матча, в которых набрал 364 (125+239) очка.