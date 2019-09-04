Егор Яковлев: «Забрать шайбу? Это очень важно, но партнеры не позаботились»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не очень уверенно начали матч, была небольшая нервозность, но мы забили гол и начали поувереннее играть, — цитирует официальный сайт «Металлурга» Яковлева. — Надо зацепиться за эту игру, как заканчивали ее, и увереннее дальше так же идти.

— Первая шайба за родной «Металлург» при родных трибунах. Какие ощущения?

— Забивать всегда приятно. Спасибо партнерам — идеально отдали пас и надо было только не промахнуться. Хочется дальше продолжать выигрывать и набирать очки.

— Забрали шайбу в домашний музей или это не так важно?

— Ну почему же, это очень важно, но партнеры не позаботились об этом (смеется). Сейчас найду ее. Тем более что шайбы сейчас с чипами, их и забирать нельзя во время матча. Обязательно заберу шайбу и поставлю домой в музей.

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