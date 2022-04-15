Яковлев о серии с ЦСКА: «Что может быть лучше финала?»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал предстоящую серию финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

— Внутренние ощущения отличаются от того, что впереди решающая серия плей-офф?

— Это то, ради чего мы много тренируемся летом и готовимся весь сезон. Все это ради финала. Это время настало. Отличное настроение, готовимся с позитивом.

— «Металлург» в сентябре обыграл ЦСКА 4:0. Но по ощущениям за это время москвичи добились серьезного прогресса.

— Безусловно. Мы не держим этот матч в голове. ЦСКА стал другой командой. Это показал ответный матч. Готовимся к финалу, где сыграют две хорошие команды.

— Какие рецепты есть у «Металлурга» против плотной обороны ЦСКА?

— У нас хорошие нападающие, хорошая команда. Мы доказывали это в сезоне и плей-офф. Будем искать ключи к воротам.

— Как правильно подойти к старту серии после паузы, чтобы «не проспать» начало?

— Не будем повторять прошлых ошибок. Мы хорошо отдохнули, сейчас интенсивно тренируемся, готовимся. Разбираем соперника. Будем получать удовольствие. Хоккей — наше любимое дело. Что может быть лучше финала?

Финальная серия ЦСКА с «Металлургом» начнется 18 апреля.