Егор Яковлев: «Настрой был другой, все бились»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев после матча с «Автомобилистом» (2:3 Б) рассказал, с каким ощущением команда играла в первой встрече после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.

— Считаю, отлично сыграли. Если сравнивать с прошедшими играми — настрой был другой, все бились, — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ. — Могли, конечно, выигрывать. Но получилось так, как получилось. Впрочем, если мы сохраним этот настрой, будем также биться, у нас будет все в порядке и потихоньку мы выберемся из того, что сейчас у нас происходит. Важна самоотдача.

Удаления? Не знаю, честно. Я не критик, чтобы обсуждать удаления. Уже вторую игру мы сами разыгрываем только по одному удалению, а пол игры играем в меньшинстве. Сейчас будем разбираться, учитывая, что правила поменялись. В начале сезона всегда так.

Назначение Воробьева? Все его знают. Многие с ним работали. Вы сами видели, как команда играла. Это само говорит за себя.

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