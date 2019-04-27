Защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал об игре за океаном, жизни в США и России, а также высказал предположение, почему ему почти не дали шансов заиграть в НХЛ.

– Для себя вы еще пока ничего не решили. Говорят, и вариант с "Магниткой" рассматриваете?

– Нам еще нельзя официально подписывать контракт. Мы беседовали с рядом клубов, с "Магниткой" в том числе. По-серьезному говорил, наверное, только с ними. Определенные договоренности есть.

Подождем немного, а там будет видно. Посмотрим, что скажут "Нью-Джерси" и другие клубы. У меня был разговор с главным тренером и с тренером по защитникам. Сказал, буду ждать предложений. Но разговор был, скорее, формальный, классический. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

"В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"