Защитник «Витязя» Егор Воронков подвел итоги сезона. Подмосковная команда в первом раунде Кубка Гагарина уступила СКА в четырех матчах.

— Думаю, есть прогресс, — цитируют Воронкова «Известия». — Единственная проблема: в конце сезона мы чуть-чуть сбавили обороты — именно в последние игр семь перед плей-офф. Наверное, все-таки немножко физики не хватило. Думаю, надо в паузах больше работать. И дальше будет всё нормально.

— Морально надломили уходы Самонова, Швеца-Рогового и Аалтонена?

— Да нет, это не надломило команду. Просто, когда забирают ведущего вратаря и двух центров, становится тяжело перестроиться. Потому что ребята с самого лета начинали играть вместе, «обстукивались» и учились понимать друг друга. А два центральных нападающих — это мозг своих звеньев и всей команды.

— Вас задевают разговоры, что «Витязь» — фарм-клуб СКА?

— Да нет, нас это не задевает. Мы просто пытаемся играть в хоккей. Это наша работа.