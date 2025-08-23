Сурин — о столкновении с Серебряковым: «Не хотел проезжать мимо него»

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал столкновение с вратарем «Авангарда» Никитой Серебряковым в матче предсезонного Кубка Блинова.

— В моем понимании, я не толкал его. Я же не во вратарскую зону заехал и толкнул. Это был игровой эпизод, нейтральная шайба. Я просто пошел клюшкой в стык. Не скрываю, что сделал это нарочно. Видел, что он хочет развернуть шайбу на мою сторону. Не хотел проезжать мимо него — немного вкатился как в защитника. Запредельного силового приема не было. Каждый смотрит на ситуацию по-разному. Наверное, гол не засчитали потому, что я немного подтолкнул руками. Можно было просто вкатиться в тело и все.