Сучков: «Надо играть поплотнее и пожестче с лидерами «Автомобилиста». В частности со Спронгом и Да Костой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

— От чего следует отталкиваться «Салавату Юлаеву»?

— От своей игры, нашей активности — того, что мы делали весь сезон. Мы должны быть быстрее в борьбе, стыках. Необходимо показать наши скорости, энергию, заряженность на матчи, желание победить и работать в обе стороны.

— Впервые за несколько лет «Салават» заходит в первый раунд не с позиции фаворита. Это может пойти в плюс?

— Не думаю. Мне кажется, что вообще никакой разницы нет, с какой позиции заходить. Тем более сейчас выбирать не стоит — все соперники очень сильные.

— Какие уязвимые места есть у «Автомобилиста»? Можно ли их перебегать настолько, чтобы лишить контроля шайбы и следовательно выиграть серию?

— Я думаю, можно, если мы будем заряжены, каждая деталь сработает и каждый захочет. Надо играть поплотнее и пожестче с их лидерами — Спронгом, Да Костой, да и вообще с каждым игроком, — сказал Сучков.