Форвард «Торпедо» Соколов — о дебютном голе в НХЛ: «В ту секунду я десять раз поменял свое решение»

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от первой заброшенной шайбы в НХЛ. Форвард отличился в сезоне-2022/23, играя за «Оттаву» в матче против «Тампы».

— Сначала даже не поверил, — сказал Соколов. — Первое чувство, когда я увидел, что шайба пересекла линию ворот, — удивление. А уже потом, когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется и улыбается. Конечно, получил и много приятных сообщений от друзей и близких. Такие моменты запоминаются надолго. Еще нужно поблагодарить «Оттаву»: клуб, когда в жизни игрока происходит значимое событие в карьере, делает памятный подарок — фотография игрока после матча и с командой и шайба в специальной рамке.

— Вы очень хладнокровно разобрались в том голе.

— Врать не буду, в ту секунду я десять раз поменял свое решение, как реализовать тот выход. На буллитах я никогда не подпускаю шайбу в «домик» голкиперу, а совершаю бросок. У меня был момент, который я смог реализовать, а как я это сделал, уже не имеет значения. В тот момент я побоялся бросать, потому что думал, что голкипер может прочитать меня по глазам, поэтому попробовал то, что я делаю не на постоянной основе, и получилось красиво.



Никита Нечаев