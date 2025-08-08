Новичок «Торпедо» Соколов — об обмене из ЦСКА: «Хоккейный бог оберегает от чего-то и дает другую дорогу»

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на обмен в нижегородский клуб из ЦСКА.

— ЦСКА сначала подписал с вами контракт, но затем обменял вас в «Торпедо».

— На эту ситуацию я смотрю через призму «все, что ни делается, — к лучшему». Значит, хоккейный бог оберегает меня от чего-то и дает мне другую дорогу. Несмотря на то что я был шокирован, все равно понимал, что хоккей — это бизнес.

— Обидно ли, что не успели провести даже один матч за ЦСКА?

— Мне не обидно. Это решилось без меня, клубы обменивают игроков, расторгают контракты. Все это ты не можешь контролировать. Я могу отвечать только за то, насколько буду готовым к сезону. Когда понял, что буду играть в «Торпедо», сразу нашел положительный момент — мой брат сейчас тоже играет в системе нижегородского клуба. Оказаться в одной организации с ним — не самая плохая ситуация. Есть и другие позитивные моменты: хороший город, болельщики, которые тепло относятся к клубу, новый стадион. Значит, мне суждено играть в Нижнем Новгороде.

Никита Нечаев