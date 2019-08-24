Егор Шарангович не планирует возвращаться в минское «Динамо»

Нападающий Егор Шарангович, который выступает в системе «Нью-Джерси» заявил, что пока не планирует возвращаться в минское «Динамо». Ранее генеральный директор клуба КХЛ Дмитрий Басков сообщил, что готов пригласить 21-летнего белоруса в команду.

— Минчане действительно выходили на моего агента, очень долго общались насчет этого предложения, — приводит слова игрока официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии. — Однако сейчас у меня действующий контракт с «Нью-Джерси», осталось еще два года. Пока что планирую пробовать пробиться в состав «Дьяволов», продолжить карьеру там. Прямо сейчас конкретики не так много, но скорее всего продолжу выступление за океаном.

— Какова вероятность, что при определенном развитии событий ты передумаешь?

— Если честно, пока все идет в сторону Америки. Моя главная цель в данный момент — заиграть в команде НХЛ. Буду делать для этого все возможное и от меня зависящее, в первую очередь прислушиваясь к мнению и рекомендациям команды, которая поверила в меня и выбрала на драфте.

Шарангович в сезоне-2018/19 выступал за «Бинхэмптон» в АХЛ. Форвард набрал 17 (9+8) очков в 68 матчах.