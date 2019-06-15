Егор Рыков: "Мое мнение – лучше играть 5 минут в КХЛ, чем 15 в ВХЛ"

Защитник "Рейнджерс" Егор Рыков рассказал, почему в клубе ВХЛ сложно прогрессировать.

– Мое мнение – лучше играть 5 минут в КХЛ, чем 15 в ВХЛ. Я не настаиваю, но мне кажется, что в высшей лиге не будет должного прогресса. Там совершенно другой хоккей. Может быть, форвардам интересно, но я был в ситуациях, когда приезжаешь на выезд и видишь, что соперник катается по льду в каком-то расслабленном состоянии. Не получилось что-то у них – и ладно. По-настоящему напряженных матчей очень мало, – цитирует Рыкова сайт КХЛ.

Хоккеист добавил, что в ВХЛ всего 3-4 клуба, с которыми интересно соперничать, а также заявил, что уезжает за океан вовсе не для того, чтобы, вернувшись, рассчитывать на серьезный контракт:

– Да это вообще глупость какая-то. Не знаю, как у других, но у меня совершенно другая мотивация. Не понимаю, как на это можно вообще рассчитывать, если принимаешь предложение из-за океана, – пояснил Рыков.

О переходе Рыкова из "Сочи" в "Рейнджерс" было объявлено в мае этого года. Соглашение рассчитатно на два года. В этом сезоне 22-летний хоккеист провел в составе "Сочи" 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-4". В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.

Всего на его счету 157 игр и 61 (28+33) очко в КХЛ в составе СКА и "Сочи". В 2017 году он завоевал с армейцами Кубок Гагарина.