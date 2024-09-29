Форвард «Динамо» Римашевский — о сравнении с Шипачевым: «Я хочу быть самим собой. Не хочу себя ни с кем сравнивать»
Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский подвел итоги игры с «Нефтехимиком» (5:4 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.
— Хорошо, что выиграли, но у нас было много ошибок, много проигранных единоборств, это начало сезона. Нам есть куда стремиться.
— Вторая пропущенная шайба стала для вас холодным душем?
— Любая пропущенная шайба — это холодный душ. Нам не хотелось больше пропускать. Нужно было забивать еще.
— Ваши голевые передачи — это уроки Никиты Гусева?
— Конечно (смеется). Мы с ним второй сезон играем вместе. Я думаю, что эти уроки не прошли даром.
— Впереди матч с ЦСКА и «Трактором». Как к таким играм готовиться?
— Матч с ЦСКА — это дерби, поэтому здесь бессмысленно говорить о каком-то настрое. Я думаю, что прошлогодняя серия с «Трактором» дала нам понять, что с настроем всё будет в порядке.
— У вас такой же игровой номер, как у Вадима Шипачёва, который играл в московском «Динамо». Как считаете такое сравнение приемлемо?
— Не знаю. Не сравнивал бы себя с ним. Я хочу быть отдельной единицей, самим собой. Не хочу себя ни с кем сравнивать.
«Динамо» набрало 10 очков в 10 играх и занимает 8-е место в Западной конференции.
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