Егор Морозов: «Жаль, что военные действия не позволили сохранить команду КХЛ на Украине»

Нападающий «Северстали» Егор Морозов рассказал о карьере и поделился воспоминаниями от дебюта в КХЛ в составе «Донбасса».

— Моя первая игра в КХЛ была в 17 лет. Конечно, на тот момент я очень переживал, выходя на такой уровень, и не мог себе даже представить, насколько это ответственно и важно, — приводит слова игрока официальный сайт «Северстали».

— «Донбасс» в КХЛ выступал, к сожалению, очень недолго. Чем запомнилась для тебя игра там?

— Украина оставила хорошие впечатления. В мое время хоккейные условия были на высоком уровне. И город нравился, и команда, и все в целом. Жаль, военные действия не позволили сохранить там команду и продолжать выступать.

— Потом был период игры в Сочи.

— Сочи — это город, который, однозначно, не может не нравиться. И там я, действительно, провел целых 4 сезона. Для меня это время стало приобретением нужного опыта, еще большей самореализацией, и, безусловно, первой заброшенной шайбой в КХЛ.

— Как думаешь, чего не хватило, чтобы в тот момент остаться в КХЛ?

— На этот вопрос, к счастью или сожалению, у меня нет точного ответа. Раз так сложилось, значит, так и должно было быть. Я не скажу, что переехать в Новокузнецк именно пришлось. Просто наступает время для новых начинаний, и для меня это был тот момент.

— В этом году — переход в «Северсталь». Какие ставишь для себя цели?

— Сейчас я здесь. И это тоже очередной новый и важный этап моей карьеры. Цели я ставлю себе самые высокие, думаю, как и любой хоккеист. Безусловно, хочу приносить пользу команде.

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