Егор Коробкин подписал новый контракт с «Металлургом»

«Металлург» и нападающий Егор Коробкин заключили новый контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба команды.

Коробкин является воспитанником команды. В этом сезоне хоккеист провел 37 игр за магнитогорский клуб, набрал 4 очка в КХЛ, в плей-офф на его счету 3 (1+2) балла, показатель полезности «+5» и среднее время на льду 11:57.

«Металлург» проиграл в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 4:3 в серии.