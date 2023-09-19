Коробкин — о победе над «Автомобилистом»: «Отомстили за обидное поражение в овертайме»
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Коробкин оформил дубль.
«Думаю, хорошая игра всей команды. Это заслуга общая, поэтому здорово, что смог забить дважды. Двигаемся дальше. Должок за гостевое поражение? Да, согласен, так и есть. Было обидное поражение в овертайме от них в Екатеринбурге. Отомстили, так сказать, но у нас еще следующая игра с ними спаренная. Поэтому готовимся, будет еще сложнее и серьезнее игра», — приводит слова Коробкина Metaratings.ru.
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 13 очков в 8 играх. На счету команды 6 побед в сезоне.
Следующий матч магнитогорцы проведут дома и вновь встретятся с «Автомобилистом». Игра состоится 20 сентября в 17.00 по московскому времени.
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