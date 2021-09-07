Егор Бабенко заключил пробный контракт с «Сочи»
17:41
Нападающий Егор Бабенко подписал пробный контракт с «Сочи», информирует официальный сайт клуба.
24-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Рубин» в ВХЛ. Он стал третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате и первым — в плей-офф.
Предсезонную подготовку Бабенко проходил в составе «Торпедо».
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/media/news/probnyy-kontrakt-egora-babenko-/
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