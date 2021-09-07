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Егор Бабенко заключил пробный контракт с «Сочи»

17:41
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Нападающий Егор Бабенко подписал пробный контракт с «Сочи», информирует официальный сайт клуба.

24-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Рубин» в ВХЛ. Он стал третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате и первым — в плей-офф.

Предсезонную подготовку Бабенко проходил в составе «Торпедо».

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/media/news/probnyy-kontrakt-egora-babenko-/

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Иван Шитик все материалы автора

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