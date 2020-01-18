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Егор Анисимов выиграл забег на скорость на Матче звезд КХЛ

18:38
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Представитель команды дивизиона Тарасова Егор Анисимов выиграл забег на скорость в рамках мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2020.

Однако рекорда скорости Энвера Лисина — 12,450 по большому кругу — побить не смог.

По два балла достались сборной дивизиона Тарасова и сборной Харламова за победы в своих забегах. А команда Тарасова также получила дополнительный балл за самого скоростного Анисимова.

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