Егор Афанасьев вернулся в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с нападающим Егором Афанасьевым, сообщает пресс-служба красно-синих.

19-летний форвард заключил соглашение до конца сезона-2020/21. Хоккеист является воспитанником ЦСКА, в 2017 году он отправился выступать в Северную Америку.

Два сезона он провёл в составе команды «Маскегон Ламберджекс», выступающей в USHL (Хоккейной лиге США). В 2019 году «Нэшвилл» выбрал Афанасьева под 45-м номером на драфте, а следующий сезон отыграл в OHL (Хоккейной лиге Онтарио) за «Виндзор». В 62 матчах он отметился 67 (31+36) очками при показателе полезности «+14».