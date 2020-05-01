«Его называли «Русский медведь». Хоккеист Рыспаев рассказал про самого знаменитого российского тафгая НХЛ

Экс-тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером команды Андреем Назаровым.

— Назаров — самый известный русский тафгай в НХЛ. Какие советы он давал?

— «Русский медведь» — его же так называли. Как тренер и наставник он говорил немало по поводу драк. Да и не только об этом. Показывал разные фишки, аспекты, которые могли мне помочь, но при этом объяснял: «Не зацикливайся на этом, сейчас не то время». В хоккее, как в мужском виде спорта, можно начать с этого, а дальше будет легче. Он всегда старался донести: «Бегай, запишись на шорт-трек». Объяснял, что моя задача — не только выходить и кошмарить всех. Говорил: «Ты молодой, ты можешь больше». (Илья Андреев)

45-летний Назаров тренировал «Барыс» с 2015 по 2016.

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