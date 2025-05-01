Форвард «Салавата» Ефремов: «Будем молиться за Хохрякова»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал поражение в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:4, 1-2).

— Забыли этот матч. Все ребята бойцы, поэтому готовимся к следующему матчу, — сказал Ефремов.

— В случае с вашей заброшенной шайбой, она вам случайно в грудь попала?

— Там был отскок от вратаря, она попала в подбородок, доиграл до конца, получился гол.

— Что нужно изменить в игре, чтобы сравнять счет в серии?

— Да нужно продолжать также играть. Первый период показал, что мы доминировали, были моменты, нужно зацепиться за это и играть также. Не бояться и играть уверенно.

— Что скажете по поводу Петра Хохрякова?

— Со льда это тоже было страшно. Пожелаем ему здоровья, он настоящий боец. Информации пока никакой нет, потому что он поехал на снимок. Думаю, что ночью или завтра утром будет какая-нибудь информация. В любом случае, будем молиться за него, чтобы все было в порядке.

София Митченкова