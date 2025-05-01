Форвард «Салавата» Ефремов: «Будем молиться за Хохрякова»
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал поражение в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:4, 1-2).
— Забыли этот матч. Все ребята бойцы, поэтому готовимся к следующему матчу, — сказал Ефремов.
— В случае с вашей заброшенной шайбой, она вам случайно в грудь попала?
— Там был отскок от вратаря, она попала в подбородок, доиграл до конца, получился гол.
— Что нужно изменить в игре, чтобы сравнять счет в серии?
— Да нужно продолжать также играть. Первый период показал, что мы доминировали, были моменты, нужно зацепиться за это и играть также. Не бояться и играть уверенно.
— Что скажете по поводу Петра Хохрякова?
— Со льда это тоже было страшно. Пожелаем ему здоровья, он настоящий боец. Информации пока никакой нет, потому что он поехал на снимок. Думаю, что ночью или завтра утром будет какая-нибудь информация. В любом случае, будем молиться за него, чтобы все было в порядке.
София Митченкова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -